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ЧС-2025. Змішана естафета. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 12 лютого 2025, 11:35
Getty Images
ЧС-2025. Змішана естафета. Текстова трансляція

У середу, 12 лютого, класичною змішаною естафетою у швейцарському Ленцергайде розпочнеться чемпіонат світу 2025 з біатлону.

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Україну в гонці представлять Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Антон Дудченко та Дмитро Підручний, які виступатимуть під номером 7. Усього у стартовому листі заявлені 24 команди.

Змішана естафета розпочнеться о 15:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2025 з біатлону триватиме до 23 лютого включно. Під час змагань розігрується 12 комплектів нагород.

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