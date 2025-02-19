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ЧС-2025. Чоловіча індивідуальна гонка: онлайн-трансляція

Олексій Мурзак — 19 лютого 2025, 06:30
Getty Images
Антон Дудченко

У середу, 19 лютого, в межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбудеться чоловіча індивідуальна гонка.

Україну в цьому заїзді представлятимуть чотири спортсмени:

  • 2. Антон Дудченко
  • 17. Артем Тищенко
  • 22. Віталій Мандзин
  • 73. Денис Насико

Чоловіча індивідуальна гонка розпочнеться о 16:05 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію заїзду.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2025 з біатлону триватиме до 23 лютого включно. Під час змагань розігрується 12 комплектів нагород.

Чемпіонат світу з біатлону-2025