ЧС-2025. Чоловіча індивідуальна гонка: онлайн-трансляція

У середу, 19 лютого, в межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбудеться чоловіча індивідуальна гонка.

Україну в цьому заїзді представлятимуть чотири спортсмени:

2. Антон Дудченко

17. Артем Тищенко

22. Віталій Мандзин

73. Денис Насико

Чоловіча індивідуальна гонка розпочнеться о 16:05 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію заїзду.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2025 з біатлону триватиме до 23 лютого включно. Під час змагань розігрується 12 комплектів нагород.