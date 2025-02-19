ЧС-2025. Чоловіча індивідуальна гонка: онлайн-трансляція
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У середу, 19 лютого, в межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбудеться чоловіча індивідуальна гонка.
Україну в цьому заїзді представлятимуть чотири спортсмени:
- 2. Антон Дудченко
- 17. Артем Тищенко
- 22. Віталій Мандзин
- 73. Денис Насико
Чоловіча індивідуальна гонка розпочнеться о 16:05 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію заїзду.
Нагадаємо, чемпіонат світу 2025 з біатлону триватиме до 23 лютого включно. Під час змагань розігрується 12 комплектів нагород.