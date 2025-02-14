ЧС-2025. Жіночий спринт. Текстова трансляція
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У п'ятницю, 14 лютого, в межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбудеться жіночий спринт.
Україну в гонці представлять четверо біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлено 92 спортсменки.
- 18. Юлія Джима
- 19. Христина Дмитренко
- 53. Олена Городна
- 74. Ірина Петренко
Жіночий спринт розпочнеться о 16:05 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, чемпіонат світу 2025 з біатлону триватиме до 23 лютого включно. Під час змагань розігрується 12 комплектів нагород.