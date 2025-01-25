Джима фінішувала 18-ю в гонці переслідування на Кубку світу в Антгольці

У межах шостого етапу Кубку світу з біатлону в італійському Антгольці відбулася жіноча гонка переслідування.

Лідерка збірної України Юлія Джима, яка у спринті посіла 10 місце, добре пройшла стрільби з положення лежачи, проте на стійках настріляла три кола штрафу й фінішувала 18-ю.

Христина Дмитренко із двома промахами закрила третій десяток підсумкового протоколу, а Ірина Петренко та Олена Городна, попри покращення стартових позицій, до залікової зони все ж забігти не змогли.

Переможниця спринту Лу Жанмонно зберігала лідерство з першого й до останнього метру дистанції, оформивши золотий дубль. Срібною призеркою персьюту стала ще одна француженка Жюлія Сімон.

Вдруге поспіль на третій щабель п'єдесталу пошани піднялася німкеня Франциска Пройс. На фінішному колі лідерка загального заліку Кубку світу виграла боротьбу за бронзу в Жанні Рішар, завадивши Франції зайняти увесь подіум.

Кубок світу. Антгольц. Жіночий персьют

1. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+1) 29:44,0

2. Жюлья Сімон (Франція, 0+0+0+0) +24,1

3. Франциска Пройс (Німеччина, 1+0+0+0) +53,6

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18. Юлія Джима (Україна, 0+0+1+2) +2:48,9

30. Христина Дмитренко (Україна, 0+1+0+1) +3:31,5

44. Ірина Петренко (Україна, 0+0+1+1) +4:31,5

51. Олена Городна (Україна, 0+1+2+1) +5:19,0

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Також сьогодні, 25 січня, в Антгольці відбудеться чоловіча естафета за участі збірної України. Початок о 15:55 за Києвом.