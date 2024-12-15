Дуплет Йоганнеса Бо та високе місце українок в естафеті. Підсумки Гохфільцена

В австрійському Гохфільцені підійшов до свого завершення другий етап Кубка світу з біатлону. Чемпіон пропонує ознайомитися з підсумками та ключовими моментами минулого етапу. Цього разу етап проходив усього три дні, на відміну від фінського Контіолахті, що тривав тиждень, тому програма була досить насиченою.

Регрес

Минулий звіт ми починали з Віталія Мандзина, почнемо і цей. Але, як заведено казати, – "зі знаком мінус". Будемо об’єктивні, етап в Австрії біатлоніст збірної України провалив (сподіваємося, що саме "провалив", а не виступив на своєму рівні).

Етап в Гохфільцені розпочався зі спринтерської гонки, на якій Віталій Мандзин припустився всього однієї хиби, але ходом був і близько не в когорті найкращих: 47-е місце на лижні й підсумкове 33-е місце з відставанням у 1,5 хвилини. Персьют вийшов ще гіршим: українець допустив чотири промахи й випав у п’ятий десяток (45 місце).

Віталій Мандзин Getty Images

Варто зазначити, що Мандзин провів етап у майці лідера заліку U-23, але за підсумками гонок американець Кемпбел Райт обійшов нашого спортсмена та обійняв лідерство молодіжного заліку.

Збірна України

За підсумками етапу варто відзначити стабільну роботу капітана збірної України Дмитра Підручного, який після етапу в Контіолахті зумів зробити непоганий прогрес. Представник Тернопільщини з одним промахом пройшов спринт і став 15-м, а у гонці переслідування зумів піднятися на 11-те місце у фінішному протоколі, також допустивши одну хибу, але вже на чотирьох вогневих рубежах.

Також варто відзначити жіночу команду, яка у складі Христини Дмитренко, Юлії Джими, Анни Кривонос та Олени Городної досить пристойно виступила в естафеті. Український квартет посів сьоме місце, використавши всього п’ять додаткових патронів. Чудова робота на вогневих рубежах, але за швидкістю втрачали дуже багато… Наших біатлоністок випередили чотири команди, які мали набагато гіршу стрільбу. Перемогу в естафеті святкувала команда Німеччини, що скористалася помилкою Лу Жанмонно з одним штрафним колом.

Христина Дмитренко Getty Images

Суперечка

Вже після двох етапів можна з впевненістю сказати, що головними дуелянтами будуть команди Норвегії й Франції. Як виявилося, Йоханнеса-Тіґнеса Бе на сьогодні замало, аби "тащити" всю команду за собою. Так, норвежець виграв спринт і гонку переслідування, але в естафеті скандинави все ж поступилися французам. Та і медалі особистих гонок окрім Йоханнеса брали Жаклєн та Клод.

І тут треба окремо зазначити про фініш у гонці переслідування, де на після вирішальної стрільби за "золото" боролися Бе, Жаклен та Легрейд. На одному з підйомів Йоганнес атакував француза і той потрапив палкою в лижу норвежцю і втратив рівновагу… Доля "золота" в цей момент була вирішена. Норвежець просив вибачення після гонки, але ж медаль і призові вже не переграєш. Будуть зліше французи, а нам, вболівальникам, цікавіше!

Йоганнес Бо виграє персьют після падіння Емільєна Жаклена Getty Images

В жіночій половині сітки норвежські біатлоністки поки поступаються конкуренткам, особливо представницям Франції. На етапі лише Каролін Кноттен зуміла підійнятися на подіум ("бронза" у спринті).

Тут робить "вітер" команда Франції на чолі з Лу Жанмоно та Софі Шово, які вибороли золото в гонці переслідування та "срібло" спринту відповідно.

Розчарування

В цьому абзаці хочеться виділити збірну Італії. Жіноча команда за відсутності Лізи Віттоцці, яка пропускає сезон, поки взагалі не радує. Доротея Вірер, яка радує око чоловічу частину вболівальників, зовсім не радує вболівальників біатлону. 9-е місце в спринті й 20-е в гонці переслідування в Гохфільцені – явно не той результат, який очікують від Доро. Та і загалом традиційно сильна жіноча команда поки посідає лише п’яте місце в Кубку націй. Чоловіча команда виступає ще гірше, лише шосте місце (Україна посідає п’яте).

Доротея Вірер Getty Images

Також поки не вражає збірна Швеції. Звісно, дві "бронзи" в естафетах шведи вибороли, але, будемо чесні, ці медалі більше за рахунок провалів суперників, аніж особистих досягнень. В особистих гонках у Гохфільцені шведів на подіумі не було.

Фіналізуємо

Етап у Гохфільцені вийшов не самим яскравим, як того воліли б вболівальники біатлону, але маємо те, що маємо. Наступний етап пройде у французькому Ансі, який прийме спринти, гонки переслідування та мас-старти (19-22.12), після чого спортсмени підуть на відпочинок.