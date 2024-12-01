Контіолахті. Франція виграла чоловічу естафету, Україна – 7-ма

У неділю, 1 грудня, в межах першого етапу Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті відбулася чоловіча естафета, в якій взяли участь 22 команди. Збірна України посіла 7-ме місце.

Україну в гонці представляли Богдан Цимбал, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Віталій Мандзин.

На першому етапі Цимбал використав сумарно три запасні патрони та передав естафету Підручному десятим, з відставанням майже у хвилину від лідера.

Лише по одному зайвому пострілу зробили Підручний та Дудченко, завдяки чому Мандзин вирушив на вирішальний етап 6-м, у боротьбі на 5-те місце.

Лежку Мандзин пройшов ідеально, а ось на стрільбі стоячи, схоже, перехвилювався, заробив коло штрафу й фінішував сьомим.

Практично ідеальну гону провела збірна Франції. Перші сім вогневих рубежів французи пройшли без промахів, і лише на восьмій стрільбі Емільєн Жаклен використав два запасних патрони, проте це не завадило йому втримати перемогу.

Збірним Норвегії та Швеції за таких умов залишалося лише розіграти між собою срібло та бронзу. В підсумку Йоганнес Бьо перестріляв на стійці Себастьяна Самуельссона, тож контактної боротьби за медалі на фініші не вийшло.

Результати гонки:

1. Франція (0+2) 1:18:24,4

2. Норвегія (0+3) +25,8

3. Швеція (0+10) +1:37,8

4. Німеччина (1+9) +2:03,9

5. Фінляндія (0+4) +2:46,4

6. США (0+11) +2:58,6

7. Україна (1+8) +3:24,7

8. Швейцарія (0+12) +3:29,6

Також 1 грудня у Контіолахті відбудеться жіноча естафета. Початок гонки запланований на 18:25 за Києвом.