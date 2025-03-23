Падіння Жанмонно, прощання братів Бо, тріумфи Пройс та Легрейда. Підсумки етапу в Голменколлені

Біатлонний сезон 2024/25 став історією. У неділю, 23 березня, у норвезькому Голменколлені завершився дев’ятий і останній етап Кубку світу. "Чемпіон" підбиває підсумки етапу та сезону в цілому, не забуваючи про найцікавіші моменти.

Такі різні нулі етапу

Оскільки погода у передмісті Осло сприяла хорошій стрільбі – сонце та невеликий вітерець – то біатлонні снайпери порадували влучністю. Виділялися тут українки.

Олена Городна у спринті закрила всі десять мішеней, завдяки чому посіла найвище для себе у цій дисципліні 15 місце. Це другий найкращий результат 20-річної спортсменки на Кубку світу. Тижнем раніше у Поклюці вона з чотирма нулями стала 13-ю у короткій індивідуальній гонці.

Юлії Джимі 20 влучних пострілів у персьюті не допомогли покращити позиції порівняно з результатом спринту. Стартувала вона 23-ю, а фінішувала на 31 місці. Опинитися вище завадили падіння на трасі та в цілому невисока швидкість.

Натомість Стурла Легрейд став єдиним з усіх учасників чоловічої гонки переслідування, хто жодного разу не схибив. Ідеальна влучність дозволила йому не просто випередити переможця спринту Йоганнеса Бо, а й гарантувати собі Великий кришталевий глобус разом із Малим кришталевим глобусом у заліку персьютів.

Прощання етапу

Завершення кар’єри братами Бо обговорюється у біатлонних колах уже давно. Адже спортсмени оголосили про відхід зі спорту майже два місяці тому, після етапу в Антгольці. Якщо рішення 36-річного Тарея видається логічним, то чи остаточно прощається з біатлоном на 5 років молодший Йоганнес?

Цього року Принц біатлону побив рекорд Короля Бйорндалена за перемогами на чемпіонатах світу. Проте до "вічних" досягнень Уле-Айнара за звитягами на Олімпійських іграх та етапах КС Бо-молодшому залишилося відносно небагато. А Олімпіада-то якраз у наступному сезоні…

Разом із тим варто зауважити по результатах, що мотивація Йоганнеса після його оголошення про завершення кар’єри різко знизилася. Чи вистачить її на повернення? У будь-якому випадку, прощання з публікою на домашньому стадіоні у Голменколлені вийшло для братів Бо незабутнім та зворушливим.

Господарі етапу

На рідній голменколленській трасі норвежці влаштували справжній бенефіс. Їм не просто вдалося виграти дві гонки. За результатами спринту одразу 5 "вікінгів" окупували найвищі 5 рядків фінішного протоколу. У гонці переслідування перші дві позиції залишилися за норвежцями, а до квіткової церемонії пробилися четверо скандинавів.

І лише у масстарті норвежці обмежилися третьою позицією Ендре Стрьомсгейма.

Ударно проведений спринт домашнього етапу, втім, не допоміг господарям виграти Кубок націй. Вперше з сезону 2016/17 норвежцям це не вдалося. Завдяки насамперед вдалим виступам в естафетах, Кубок націй відправляється до Франції.

Падіння етапу

У жіночому масстарті, яким завершувалася програма останнього етапу сезону для прекрасної статі, володарка Великого кришталевого глобуса визначалася за фантастичним сценарієм, що став справжньою окрасою змагань.

Німкеня Франциска Пройс та француженка Лу Жанмонно вирушили на останнє коло практично одночасно й разом зі шведкою Ельвірою Еберг вели боротьбу за перемогу в гонці. Однак Еберг у даній ситуації виявилася "третьою зайвою", адже вся увага була прикута до претенденток на титул королеви сезону.

За таких умов біатлоністка, яка раніше перетне фінішну смугу, мала виграти ВКГ. І довгий час вони бігли нога в ногу, поки на одному з поворотів Жанмонно не зачепилася за власну палицю і впала, втративши шанс виграти загальний залік Кубку світу. У підсумку француженка фінішувала третьою, а Пройс завершила сезон на мажорній ноті.

😢 Que c'est terrible pour Lou Jeanmonnot !



La Française chute en toute fin de parcours et doit malheureusement se contenter de la 2ème place du classement de la coupe du monde, derrière Franziska Preuss#ChaletClub #Biathlon pic.twitter.com/1ZEET9HBIw — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 23, 2025

Миттєвість етапу

У жіночому спринті німкеня Франциска Пройс та француженка Лу Жанмонно, які вели відчайдушну боротьбу за ВКГ, влаштували справжню зарубу. Обидві чисто відстрілялися на вогневих рубежах, і після стійки на той момент лідерка загального заліку Пройс випереджала Жанмонно на 5,5 секунди.

Француженка стартувала пізніше, тож тренери вели її за графіком опонентки. Перед фінішем Жанмонно потроху скорочувала відставання, але повністю ліквідувати його не вдалося. З перевагою у мікроскопічні 0,2 секунди перемогу в спринті здобула Пройс і на 15 очок збільшила відрив від переслідувачки у загальному заліку.

Жанмонно взяла реванш у гонці переслідування, знову приміряла жовтий біб, і тріумфаторка сезону мала визначитися у масстарті. Його у шаленій очній боротьбі на останньому колі дистанції виграла Пройс і здобула ВКГ з перевагою у 20 очок над француженкою.

Однак, якби не ті 0,2 секунди у спринті, німкені не вистачило б звитяги у масстарті для перемоги у загальному заліку. Іноді миттєвості в буквальному сенсі творять історію.

Кому Глобуси?

Як уже зазначалося, ВКГ у чоловіків вперше виграв Стурла Легрейд. Українець Дмитро Підручний у загальному заліку посів 19 позицію. У жінок дебютний для себе трофей здобула Франциска Пройс. Юлія Джима стала 17-ю.

Франциска Пройс Getty Images

МКГ у спринтах із серйозною перевагою над опонентами здобули Йоганнес Бо й все та ж Пройс.

Малий глобус у чоловічих гонках переслідування залишив за собою Легрейд. Цього сезону сталася непересічна подія: Стурла з Йоганнесом набрали однакову кількість очок – по 430 – і доля трофею вирішилася на користь молодшого з норвежців завдяки більшій кількості перемог у дисципліні (3 проти 2). Серед жінок МКГ у персьютах забрала Лу Жанмонно.

Заліки масстартів як у чоловіків, так і у жінок виграли володарі ВКГ – Стурла Легрейд та Франциска Пройс. Норвежець лише на одне очко випередив француза Еріка Перро.

Кубки націй дісталися збірним Франції обох статей. Відзначимо прогрес українців: обидві наші команди посіли 8 позицію. Минулого сезону наші чоловіки були лише 11-ми, через що втратили квоту в 5 спортсменів на особисті гонки Кубку світу. Зараз її вдалося повернути. Варто подякувати тренерці чоловічої збірної Надії Бєловій за перший рік роботи з командою.

Згадаємо ще про залік найкращих молодих біатлоністів – для спортсменів молодше 23 років.

У чоловіків впевнену перемогу здобув американець новозеландського походження Кемпбелл Райт. А ось другу позицію посів наш Віталій Мандзин. Першу половину сезону 21-річний українець на рівних боровся зі старшим на рік суперником, однак на весь сезон його не вистачило. Наступного року Райт через вік уже не братиме участь у цьому заліку, та навряд Мандзину буде значно простіше. Адже його одноліток норвежець Ісак Фрей, як ми побачили по двох останніх етапах, може перетворитися на грізну силу у світовому біатлоні.

Кемпбел Райт Getty Images

Серед жінок так званий "синій біб" отримала француженка Осеан Мішлон, яка в останній гонці сезону випередила свою співвітчизницю Жанні Рішар.

Що далі?

Найкращі біатлоністи світу можуть відпочивати, а на наших спортсменів ще очікуватиме чемпіонат України з біатлону. Змагання відбудеться у Буковелі з 26 по 30 березня, у ньому планують взяти участь біатлоністи команди А. У програмі чемпіонату одиночна змішана та класична естафети, суперспринти, а також масстарти.