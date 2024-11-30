Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Контіолахті. Одиночна змішана естафета. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 30 листопада 2024, 11:35
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Контіолахті. Одиночна змішана естафета. Текстова трансляція

У суботу, 30 листопада, у фінському Контіолахті одиночною змішаною естафетою розпочнеться перший етап Кубку світу сезону-2024/25.

Україну в гонці представлять Олена Городна та Артем Тищенко, які виступатимуть під номером 13. Усього на гонку заявлені 24 команди.

Читайте також :
Фото Надії на Мандзина та Дмитренко, нова тренерка і зміни в правилах. Прев'ю біатлонного сезону

Сингл-мікст розпочнеться о 14:15 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап у Контіолахті триватиме до 8 грудня включно.

Контіолахті Кубок світу з біатлону текстова трансляція