Контіолахті. Одиночна змішана естафета. Текстова трансляція

У суботу, 30 листопада, у фінському Контіолахті одиночною змішаною естафетою розпочнеться перший етап Кубку світу сезону-2024/25.

Україну в гонці представлять Олена Городна та Артем Тищенко, які виступатимуть під номером 13. Усього на гонку заявлені 24 команди.

Сингл-мікст розпочнеться о 14:15 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап у Контіолахті триватиме до 8 грудня включно.