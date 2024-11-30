Контіолахті. Одиночна змішана естафета. Текстова трансляція
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У суботу, 30 листопада, у фінському Контіолахті одиночною змішаною естафетою розпочнеться перший етап Кубку світу сезону-2024/25.
Україну в гонці представлять Олена Городна та Артем Тищенко, які виступатимуть під номером 13. Усього на гонку заявлені 24 команди.
Сингл-мікст розпочнеться о 14:15 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап у Контіолахті триватиме до 8 грудня включно.