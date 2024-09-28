IBU залишить у силі відсторонення росіян та білорусів на сезон 2024/25

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) збереже відсторонення російських та білоруських спортсменів на сезон 2024/25.

Про це в організації повідомили росЗМІ.

На засіданні Конгресу IBU, що триватиме до кінця тижня в сербському Белграді, не розглядатимуть імовірне повернення спортсменів у будь-якому статусі – відсторонення залишається чинним.

Рішення IBU означає, що біатлоністи збірних РФ та Білорусі пропускатимуть початок олімпійського відбіркового циклу до Ігор-2026 в Італії, який братиме відлік зі стартового етапу Кубку IBU у шведському Ідре.

Санкції IBU були накладені з початком повномасштабного російського вторгнення до України. Біатлоністи з двох країн повністю пропустили два сезони міжнародних змагань – 2022/23 та 2023/24.