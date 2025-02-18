Джима з рекордним результатом у кар'єрі завершила індивідуальну гонку на ЧС-2025

У межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбулася жіноча індивідуальна гонка.

Чемпіонкою світу стала француженка Жулья Сімон. Попри одну хибу вона впевнено випередила свою найближчу переслідувачку шведку Еллу Гальварссон на понад 30 секунд. Третє місце посіла Лу Жанмонно з Франції.

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Українка Юлія Джима з ідеальною стрільбою стала п'ятою. Цей результат став найкращим у її кар'єрі на ЧС, до цього її найкращою позицією було 6-те місце у масстарті на ЧС-2017.

Ще одна українка Христинка Дмитренко стала 11-ю. Вона також показала ідеальну стрільбу та програла переможниці понад 2 хвилини.

Чемпіонат світу 2025. Жіноча індивідуальна гонка

Жюлія Сімон (Франція, 0+0+0+1) 41:27.7 Елла Галварссон (Швеція, 0+0+0+0) +37.8 Лу Жанмонно (Франція 1+0+0+0) +39.3 Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0+0+0) +1.15.3 Юлія Джима (Україна, 0+0+0+0) +1:23.8

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11. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+0+0) +2:11.7

44. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0+0+1) +5:08.2

61. Олена Городна (Україна, 1+1+1+0) +6:33.1

Чоловіча індивідуальна гонка відбудеться у середу, 19 лютого, о 16:05 за київським часом. Це найдовша гонка у програмі чемпіонату світу: біатлоністи долатимуть дистанцію 20 кілометрів.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2025 з біатлону триватиме до 23 лютого включно. Під час змагань розігрується 12 комплектів нагород.