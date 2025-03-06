Нове Место. Жаклен виграв чоловічий спринт, Підручний – 35-й

У четвер, 6 березня, відбулася чоловіча спринтерська гонка в межах 7-го етапу Кубку світу з біатлону, в якій українці показали доволі посередні результати.

Найкращим серед наших біатлоністів став Дмитро Підручний, який завершив гонку 35-м. Недалеко від нього розташувався Віталій Мандзин з 38-м результатом. Антон Дудченко та Артем Тищенко взагалі опинилися за межами топ-50.

Виграв гонку француз Емільєн Жаклен, італієць Томаззо Джакомел став срібним призером, а норвежець Йоганнес Бо здобув бронзу.

Кубок світу. Нове Место. Чоловічий спринт

1. Емільєн Жаклен (Франція) — 23:13,3 (0+0)

2. Томмазо Джакомел (Італія) — 19,8 (1+0)

3. Йоганнес Бо (Норвегія) — 20,9 (2+0)

... 35. Дмитро Підручний (Україна) — 1:49,3 (2+0)

38. Віталій Мандзин (Україна) — 1:53,2 (1+0)

57. Антон Дудченко (Україна) – 2:33,6 (0+1)

77. Артем Тищенко (Україна) — 3:19,2 (0+1)

Як відомо, організатори гонки змушені були змінити стартовий порядок учасників через погодні умови.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Нове Место триватиме до 9 березня включно. Завтра, 7 березня, етап продовжиться жіночим спринтом.