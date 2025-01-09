Джима посіла 14 місце в першій гонці Кубку світу у 2025 році

В німецькому Обергофі жіночою спринтерською гонкою розпочався четвертий етап Кубку світу з біатлону сезону-2024/25.

Найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка з ідеальною стрільбою посіла 14-те місце.

З двома промахами пробилася до залікової зони Христина Дмитренко. Водночас Анна Кривонос з аналогічною влучністю насилу кваліфікувалася до переслідування.

Дебютантка на рівні Кубку світу Дарина Чалик із трьома незакритими мішенями посіла 53-тє місце, завдяки чому зможе пробігти ще одну особисту гонку.

Провально склалася перша у 2025 році гонка для Олени Городної, яка мала великі проблеми на стрільбі. Вона не змогла подолати відбір до персьюту.

Сенсаційну перемогу здобула француженка Паола Боте, яка ще нещодавно виступала на Кубку IBU. Також найкращі результати в кар'єрі продемонстрували й інші призерки – болгарка Мілена Тодорова та норвежка Марен Кіркейде.

Кубок світу. Обергоф. Жіночий спринт

1. Паула Боте (0+0) 22:52,8

2. Марен Кіркейде (1+0) +31,1

3. Мілєна Тодорова (0+1) +35,0

...

14. Юлія Джима (0+0) +1:16,4

40. Христина Дмитренко (1+1) +2:27,7

56. Дарина Чалик (2+1) +3:16,8

66. Анна Кривонос (1+1) +3:36,1

73. Олена Городна (2+2) +3:44,1

Зазначимо, що протягом гонки в Обергофі були несприятливі погодні умови: йшов дощ, що заважало багатьом спортсменкам як на дистанції, так і під час стрільби.

Далі у програмі етапу Кубку світу в Обергофі чоловічий сринт, який відбудеться 10 січня та розпочнеться о 15:20 за Києвом.