Рупольдинг. Жіночий масстарт. Текстова трансляція
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У неділю, 19 січня, п'ятий етап Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдингу завершиться жіночим масстартом.
Україну в гонці представить одна біатлоністка – Юлія Джима. Усього у стартовому листі заявлені 30 спортсменок.
Початок жіночого масстарту запланований на 16:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, наступний етап Кубку світу пройде з 23 по 26 січня в італійському Антгольці.