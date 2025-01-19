Рупольдинг. Жіночий масстарт. Текстова трансляція

У неділю, 19 січня, п'ятий етап Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдингу завершиться жіночим масстартом.

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Україну в гонці представить одна біатлоністка – Юлія Джима. Усього у стартовому листі заявлені 30 спортсменок.

Початок жіночого масстарту запланований на 16:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, наступний етап Кубку світу пройде з 23 по 26 січня в італійському Антгольці.