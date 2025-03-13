Поклюка. Чоловіча коротка індивідуальна гонка: онлайн-трансляція

У четвер, 13 березня, під час восьмого етапу Кубку світу з біатлону в словенському місті Поклюка відбудеться чоловіча коротка індивідуальна гонка (15 км).

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Україну в цьому заїзді представлять Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Тарас Лесюк.

2. Антон Дудченко;

16. Дмитро Підручний;

26. Віталій Мандзин;

37. Тарас Лесюк.

Чоловіча коротка індивідуальна гонка розпочнеться о 16:15 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію заїзду.

Напередодні українські біатлоністки Юлія Джима, Олена Городна та Христина Дмитренко забігли до чільної двадцятки короткої індивідуальної гонки на восьмому етапі Кубку світу.

Нагадаємо, восьмий етап Кубку світу пройде з 13 по 16 березня у словенській Поклюці.