ЧС-2025. Чоловіча одиночна змішана естафета: онлайн-трансляція

У четвер, 20 лютого, в межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбудеться одиночна змішана естафета

Україну в цьому заїзді представлятимуть Юлія Джима та Антон Дудченко, які матимуть 10 стартовий номер.

Одиночний мікст розпочнеться о 17:05 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки в цій новині.

Напередодні Дудченко фінішував 50-м в індивідуальній гонці, а Джима зуміла в аналогічному заїзді продемонструвати найкращий результат у кар'єрі на чемпіонатах світу.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2025 з біатлону триватиме до 23 лютого включно. Під час змагань розігрується 12 комплектів нагород.