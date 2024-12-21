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Ансі. Чоловіча гонка переслідування. Онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 21 грудня 2024, 10:00
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Ансі. Чоловіча гонка переслідування. Онлайн-трансляція

У суботу, 21 грудня, в межах третього етапу Кубку світу з біатлону у французькому Ансі відбудеться чоловіча гонка переслідування.

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Україну в гонці представлять три біатлоністи. Усього в персьюті виступлять 60 кращих спортсменів за підсумками спринту.

  • 12. Антон Дудченко +0:56
  • 16. Віталій Мандзин +1:13
  • 40. Дмитро Підручний +1:42

Чоловічий спринт розпочнеться о 13:30 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Ансі триватиме до 22 грудня включно.

Ансі Кубок світу з біатлону текстова трансляція