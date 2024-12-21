Ансі. Чоловіча гонка переслідування. Онлайн-трансляція
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У суботу, 21 грудня, в межах третього етапу Кубку світу з біатлону у французькому Ансі відбудеться чоловіча гонка переслідування.
Україну в гонці представлять три біатлоністи. Усього в персьюті виступлять 60 кращих спортсменів за підсумками спринту.
- 12. Антон Дудченко +0:56
- 16. Віталій Мандзин +1:13
- 40. Дмитро Підручний +1:42
Чоловічий спринт розпочнеться о 13:30 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Ансі триватиме до 22 грудня включно.