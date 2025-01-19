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Рупольдинг. Чоловічий масстарт. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 19 січня 2025, 09:30
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Рупольдинг. Чоловічий масстарт. Текстова трансляція

У неділю, 19 січня, в межах п'ятого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдингу відбудеться чоловічий масстарт.

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Україну в гонці представлять двоє біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлені 30 спортсменів.

  • 15. Дмитро Підручний
  • 21. Віталій Мандзин

Початок чоловічого масстарту запланований на 13:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Рупольдингу завершиться жіночим масстартом, який також відбудеться 19 січня і розпочнеться о 16:30 за Києвом.

Кубок світу з біатлону Дмитро Підручний Рупольдинг Віталій Мандзин текстова трансляція