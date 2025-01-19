Рупольдинг. Чоловічий масстарт. Текстова трансляція
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У неділю, 19 січня, в межах п'ятого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдингу відбудеться чоловічий масстарт.
Україну в гонці представлять двоє біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлені 30 спортсменів.
- 15. Дмитро Підручний
- 21. Віталій Мандзин
Початок чоловічого масстарту запланований на 13:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Рупольдингу завершиться жіночим масстартом, який також відбудеться 19 січня і розпочнеться о 16:30 за Києвом.