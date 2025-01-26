Реабілітувався за естафету: Дудченко фінішував 14-м у переслідуванні в Антгольці

Чоловічою гонкою переслідування в італійському Антгольці завершився шостий етап Кубку світу з біатлону.

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Українець Антон Дудченко фінішував 14-м. Він став одним з двох біатлоністів, що закрили всі 20 мішеней у гонці та здійснив прорив на 22 позиції у порівнянні зі спринтом.

Дмитро Підручний не фінішував у персьюті: після третього кола капітан збірної України зійшов із дистанції, настрілявши чотири кола штрафу за три вогневі рубежі.

Виграв гонку норвежець Стурла Легрейд, якому, як і Дудченку, підкорилися усі 20 мішеней. Срібло та бронзу розіграли італієць Томмазо Джакомел та норвежець Тар'єй Бо – спритнішим виявився господар траси.

Кубок світу. Антгольц. Чоловічий персьют

1. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 29:53,0

2. Томмазо Джакомел (Італія, 0+1+0+1) +18,9

3. Тар'єй Бо (Норвегія, 0+0+0+1) +24,0

...

14. Антон Дудченко (Україна, 0+0+0+0) +2:15,9

DNF Дмитро Підручний (Україна, 1+1+2)

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Нагадаємо, з 12 по 23 лютого у швейцарському Ленцергайде відбудеться головний старт сезону-2024/25 – чемпіонат світу.