Був шанс навіть перемогти: Підручний втретє за місяць забіг до квіткової церемонії на Кубку світу

У межах шостого етапу Кубку світу з біатлону в італійському Антгольці відбувся чоловічий спринт на 10 км. У гонці виступили 102 спортсмени, серед них 4 українці.

Капітан збірної України Дмитро Підручний продемонстрував чудову швидкість на дистанції й боровся за п'єдестал пошани, проте схибив одного разу на стрільбі стоячи й у підсумку посів п'яте місце, програвши переможцеві рівно 22 секунди.

Якби не один прикрий промах, Підручний був би на п'єдесталі пошани – цілком можливо, навіть на першому щаблі, адже штрафне коло біатлоністи долають у середньому за 20-25 секунд.

33-річний українець втретє від початку року візьме участь у квітковій церемонії. Раніше на четвертому етапі в німецькому Обергофі Підручний показав четвертий результат у спринті, а також фінішував шостим у переслідуванні.

Антон Дудченко зміг закрити усі 10 мішеней, проте був значно повільнішим і опинився на 36-му підсумковому місці. Ще двоє українців Віталій Мандзин та Тарас Лесюк пробігли через промахи відповідно 450 та 300 зайвих метрів дистанції, що завадило їм кваліфікуватися до персьюту.

Всі призери гонки відстрілялися без промахів: Тар'єй Бо виграв золото, ще один норвежець Стурла Легрейд став срібним призером, а італієць Томмазо Джакомел потішив місцеву публіку бронзовою нагородою.

Йоганнес Бо, який до цієї гонки був лідером загального заліку Кубку світу, посів лише 9 місце. Цим відносним фіаско скористався Легрейд, який вперше за довгий час повернув собі жовтий біб лідера.

Кубок світу. Антгольц. Чоловічий спринт

1. Тар'єй Бо (Норвегія, 0+0) 23:51,0

2. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +0,4

3. Томмазо Джакомел (Італія, 0+0) +2,6

...

5. Дмитро Підручний (Україна, 0+1) +22,0

36. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +1:38,4

61. Віталій Мандзин (Україна, 2+1) +2:08,8

68. Тарас Лесюк (Україна, 1+1) +2:22,5

Читайте також : оновлено Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу

У суботу, 25 січня, в Антгольці відбудеться чоловіча естафета. Раніше "Чемпіон" повідомив про склад збірної України на командну гонку.