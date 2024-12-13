Гохфільцен. Жіночий спринт. Онлайн-трансляція

У п'ятницю, 13 грудня, в межах другого етапу Кубку світу з біатлону в австрійському Гохфільцені відбудеться жіноча спринтерська гонка.

Читайте також : оновлено Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу

Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлені 108 спортсменок.

14. Анна Кривонос

25. Олена Городна

35. Христина Дмитренко

75. Олександра Меркушина

82. Юлія Джима

Жіночий спринт розпочнеться о 12:30 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Гохфільцені триватиме до 15 грудня включно.