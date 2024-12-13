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Гохфільцен. Жіночий спринт. Онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 13 грудня 2024, 01:08
Гохфільцен. Жіночий спринт. Онлайн-трансляція
Ельвіра Еберг
Getty Images

У п'ятницю, 13 грудня, в межах другого етапу Кубку світу з біатлону в австрійському Гохфільцені відбудеться жіноча спринтерська гонка.

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Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлені 108 спортсменок.

  • 14. Анна Кривонос
  • 25. Олена Городна
  • 35. Христина Дмитренко
  • 75. Олександра Меркушина
  • 82. Юлія Джима

Жіночий спринт розпочнеться о 12:30 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Гохфільцені триватиме до 15 грудня включно.

Гохфільцен Кубок світу з біатлону текстова трансляція

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