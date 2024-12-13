Гохфільцен. Жіночий спринт. Онлайн-трансляція
Ельвіра Еберг
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У п'ятницю, 13 грудня, в межах другого етапу Кубку світу з біатлону в австрійському Гохфільцені відбудеться жіноча спринтерська гонка.
Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлені 108 спортсменок.
- 14. Анна Кривонос
- 25. Олена Городна
- 35. Христина Дмитренко
- 75. Олександра Меркушина
- 82. Юлія Джима
Жіночий спринт розпочнеться о 12:30 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Гохфільцені триватиме до 15 грудня включно.