Ельвіра Еберг стала чемпіонкою світу в масстарті, Джима фінішувала 24-ю

Українські біатлоністки Юлія Джима та Христина Дмитренко не змогли забігти до чільної двадцятки в останній дисципліні чемпіонату світу 2025 – масстарті.

Гонка відбулася за дуже теплої погоди – +7°C, що внесло свої корективи у стан справ на трасі. Біатлоністки, чиї сервісмени вгадали зі змащенням для лиж, мали помітну перевагу над суперницями. Деякі спортсменки, аби не страждати від відносної спеки, замість звичних комбінезонів одягли футболки.

На жаль, за таких умов лідерка збірної України Юлія Джима не змогла поборотися за високі місця. Навіть з одним промахом, що є досить хорошою влучністю стрільби в гонці з чотирма вогневими рубежами, 34-річна українка фінішувала лише 24-ю.

Ще одна представниця України Христина Дмитренко схибила чотири рази й посіла передостаннє 29 місце, випередивши лише Ганну Еберг – досвідчена шведка аж 9 разів була змушена зайти на штрафне коло.

Чемпіонкою світу вперше в кар'єрі стала молодша сестра Ганни – Ельвіра Еберг, яка залишила незакритими дві мішені. Срібну медаль здобула француженка Осеан Мішлон, а довершила трійку призерок норвежка Марен Кіркейде.

Чемпіонат світу 2025. Жіночий масстарт

1. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+1+0+0) 40:32,3

2. Осеан Мішлон (Франція, 1+1+1+0) +9,4

3. Марен Кіркейде (Норвегія, 2+0+1+0) +16,5

...

24. Юлія Джима (Україна, 0+1+0+0) +2:38,4

29. Христина Дмитренко (Україна, 1+2+0+1) +4:22,8

Читайте також : оновлено Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу

Чемпіонат світу 2025 з біатлону, що проходить у швейцарському Ленцергайде, завершиться сьогодні, 23 лютого, чоловічим масстартом, який розпочнеться о 17:05 за Києвом.