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ЧС-2025. Україна продемонструвала найгірший в історії виступ в одиночній змішаній естафеті

Денис Шаховець — 20 лютого 2025, 17:43
ЧС-2025. Україна продемонструвала найгірший в історії виступ в одиночній змішаній естафеті
Юлія Джима
Getty Images

У межах чемпіонату світу 2025 з біатлону, що проходить у швейцарському Ленцергайде, відбулася одиночна змішана естафета.

Українці Юлія Джима та Антон Дудченко продемонстрували досить хорошу роботу на вогневих рубежах, проте були дуже повільними на дистанції.

У підсумку команда України, використавши чотири запасні патрони, фінішувала 20-ю, попри найкращу в гонці якість стрільби разом зі збірними Німеччини та Польщі.

Зазначимо, що це найгірший в історії виступ України в одиночних змішаних естафетах на чемпіонатах світу. До цього антирекордом було 15 місце Анастасії Меркушиної та Дмитра Підручного у 2023 році на першості планети в німецькому Обергофі.

Чемпіонами світу стали французи Жюлія Сімон та Кантен Фійон Має, срібні медалі здобули норвежці Раґнгілл Фемстейневік та Йоганнес Бо, а німці Франциска Пройс і Юстус Штрелов задовольнилися бронзою.

Чемпіонат світу 2025. Одиночна змішана естафета

  • 1. Франція (0+7) 35:25,1
  • 2. Норвегія (0+15) +5,7
  • 3. Німеччина (0+4) +8,3
  • ...
  • 20. Україна (0+4) +2:30,5

Далі у програмі чемпіонату світу 2025 жіноча та чоловіча естафети, які відбудуться у суботу, 22 лютого.

Чемпіонат світу з біатлону ЧС-2025 з біатлону Чемпіонат світу з біатлону-2025

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