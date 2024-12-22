Ансі. Чоловічий масстарт. ОНЛАЙН
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У неділю, 22 грудня, в межах третього етапу Кубку світу з біатлону у французькому Ансі відбудеться чоловічий масстарт.
Україну в гонці представлять двоє біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлені 30 спортсменів.
- 22. Віталій Мандзин
- 23. Дмитро Підручний
Початок чоловічого масстарту запланований на 13:30 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.
13:46. На екваторі гонки Підручний 12-й, +30,7 від норвежця Вебйорна Соерума.
13:45. Друга стрільба: Підручний та Мандзин чисто відпрацювали!
13:41. На другому колі поки українці зберігають свої позиції, проте відставання від лідерів потроху збільшується.
13:39. Дмитро Підручний 19-й, +24,0.
13:38. На друге коло Мандзин виходить 15-м, +13,1 від німця Юстуса Штрелова.
13:37. Перша стрільба: Мандзин чисто, Підручний йде на коло штрафу.
13:32. На розгоні Мандзин 25-й, Підручний – 27-й. 7-8 секунд програють українці Йоганнесу Бо на першому кілометрі.
Гонка розпочалася!
Нагадаємо, етап Кубку світу в Ансі завершиться 22 грудня жіночим масстартом, який розпочнеться о 15:45.