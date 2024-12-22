Ансі. Чоловічий масстарт. ОНЛАЙН

У неділю, 22 грудня, в межах третього етапу Кубку світу з біатлону у французькому Ансі відбудеться чоловічий масстарт.

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Україну в гонці представлять двоє біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлені 30 спортсменів.

22. Віталій Мандзин

23. Дмитро Підручний

Початок чоловічого масстарту запланований на 13:30 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.

13:46. На екваторі гонки Підручний 12-й, +30,7 від норвежця Вебйорна Соерума. На екваторі гонки Підручний 12-й, +30,7 від норвежця Вебйорна Соерума. 13:45. Друга стрільба: Підручний та Мандзин чисто відпрацювали! 13:41. На другому колі поки українці зберігають свої позиції, проте відставання від лідерів потроху збільшується. На другому колі поки українці зберігають свої позиції, проте відставання від лідерів потроху збільшується. 13:39. Дмитро Підручний 19-й, +24,0. Дмитро Підручний 19-й, +24,0. 13:38. На друге коло Мандзин виходить 15-м, +13,1 від німця Юстуса Штрелова. На друге коло Мандзин виходить 15-м, +13,1 від німця Юстуса Штрелова. 13:37. Перша стрільба: Мандзин чисто, Підручний йде на коло штрафу. 13:32. На розгоні Мандзин 25-й, Підручний – 27-й. 7-8 секунд програють українці Йоганнесу Бо на першому кілометрі. На розгоні Мандзин 25-й, Підручний – 27-й. 7-8 секунд програють українці Йоганнесу Бо на першому кілометрі. Гонка розпочалася!

Нагадаємо, етап Кубку світу в Ансі завершиться 22 грудня жіночим масстартом, який розпочнеться о 15:45.