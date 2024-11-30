Україна посіла 9 місце у стартовій гонці нового сезону Кубку світу

У суботу, 30 листопада, у фінському Контіолахті одиночною змішаною естафетою розпочався перший етап Кубку світу сезону-2024/25. Українська команда у складі Олени Городної та Артема Тищенка посіла 9-те місце.

Городна на своїх вогневих рубежах використала сумарно чотири запасні патрони, а Артем Тищенко тричі відпрацював без промахів і лише одного разу закрив усі мішені з шести пострілів.

Хоч наші біатлоністи й добре стріляли, уникли штрафних кіл, проте демонстрували повільну швидкість бігу на дистанції, що не дозволило їм поборотися за призові місця. У підсумку Тищенко виграв фотофініш в американця Джермейна за 9-те місце, а сумарний програш переможцеві склав 1 хвилину й 17 секунд.

Виграла стартову гонку сезону збірна Швеції у складі Елли Галварссон та Себастьяна Самуельссона. Срібні медалі здобули французи, а закрили трійку найсильніших біатлоністи з Німеччині. Причому у фінішному спурті француз Фійон Має випередив німця Юстуса Штрелова на лічені сантиметри!

Результати гонки:

1. Швеція (0+4) 36:17,6

2. Франція (0+9) +10,2

3. Німеччина (0+4) +10,2

4. Австрія (0+1) +32,5

5. Норвегія (1+11) +51,2

6. Словенія (0+4) +59,0

7. Швейцарія (0+9) +59,3

8. Естонія (0+7) +1:12,3

9. Україна (0+5) +1:23,4

10. США (0+8) +1:23,5

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Також 30 листопада в Контіолахті відбудеться класична змішана естафета, в якій Україну представлять Христина Дмитренко, Юлія Джима, Антон Дудченко та Віталій Мандзин. Початок запланований на 16:45 за Києвом.