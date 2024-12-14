Гохфільцен. Чоловіча естафета. Онлайн-трансляція
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У неділю, 15 грудня, в межах другого етапу Кубку світу з біатлону в австрійському Гохфільцені відбудеться чоловіча естафета.
Україну в гонці представлять Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний, які виступатимуть під номером 7. Усього у стартовому листі заявлені 22 команди.
Жіноча естафета розпочнеться о 15:15 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Гохфільцені триватиме до 15 грудня включно.