Гохфільцен. Чоловіча естафета. Онлайн-трансляція

У неділю, 15 грудня, в межах другого етапу Кубку світу з біатлону в австрійському Гохфільцені відбудеться чоловіча естафета.

Україну в гонці представлять Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний, які виступатимуть під номером 7. Усього у стартовому листі заявлені 22 команди.

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Жіноча естафета розпочнеться о 15:15 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Гохфільцені триватиме до 15 грудня включно.