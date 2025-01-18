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Рупольдинг. Жіноча естафета. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 18 січня 2025, 11:10
Рупольдинг. Жіноча естафета. Текстова трансляція
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

У п'ятницю, 17 січня, в межах п'ятого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдингу відбудеться жіноча естафета.

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Україну в гонці представлять Олена Городна, Юлія Джима, Ірина Петренко та Христина Дмитренко, які виступатимуть під номером 9. Усього у стартовому листі заявлені 20 команд.

Чоловіча естафета розпочнеться о 15:20 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Рупольдингу триватиме до 19 січня включно.

Кубок світу з біатлону Рупольдинг текстова трансляція

Кубок світу з біатлону

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