Рупольдинг. Жіноча естафета. Текстова трансляція
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У п'ятницю, 17 січня, в межах п'ятого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдингу відбудеться жіноча естафета.
Україну в гонці представлять Олена Городна, Юлія Джима, Ірина Петренко та Христина Дмитренко, які виступатимуть під номером 9. Усього у стартовому листі заявлені 20 команд.
Чоловіча естафета розпочнеться о 15:20 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Рупольдингу триватиме до 19 січня включно.