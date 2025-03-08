Джима та Дмитренко фінішували у тридцятці кращих гонки переслідування в Нове-Мєсто

Українські біатлоністки Юлія Джима та Христина Дмитренко фінішували у Топ-30 гонки переслідування сьомого етапу Кубку світу, який проходить в Нове-Мєсто.

Сьогодні українки, які починали цей заїзд з 24 та 25 позицій, видали впевнену стрільбу, особливо це стосується Юлії. Досвідчена біатлоністка допустила всього один промах, у той час як її землячка двічі ходила на штрафне коло.

Проте головною проблемою обох цього дня був темп, який за хорошої стрільби не дозволив їм піднятися вище стартових позицій. Більше того, порівняно зі стартом українки програли: Джима закінчила гонку 25-ю, а Дмитренко закрила першу 30-ку.

Переможницею персьюту стала француженка Жулья Сімон. Разом з нею на подіумі опинилися Ханна Еберг зі Швеції та землячка Осеан Мішлон.

Кубок світу. Нове-Мєсто. Жіночий персьют

1. Жулья Сімон (Франція, 0+1+0+0) 30:56,0

2. Ханна Еберг (Швеція, 0+1+0+1) +17,2

3. Осеан Мішлон (Франція, 1+0+0+1) +19,2

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25. Юлія Джима (Україна, 0+0+1+0) +2:33,8

30. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+1+0) +3:01,8

Нагадаємо, що сьогодні також відбулася гонка переслідування у чоловіків, де виступили три українські біатлоністи.

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