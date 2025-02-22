ЧС-2025. Жіноча естафета. Текстова трансляція
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У суботу, 22 лютого, в межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбудеться жіноча естафета.
Україну в гонці представлять Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна та Анастасія Меркушина, які виступатимуть під номером 8. Усього у стартовому листі заявлені 22 команди.
Жіноча естафета розпочнеться о 13:05 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Чемпіонат світу 2025 з біатлону триватиме до 23 лютого включно. Під час змагань розігрується 12 комплектів нагород.