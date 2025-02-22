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ЧС-2025. Жіноча естафета. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 22 лютого 2025, 09:20
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
ЧС-2025. Жіноча естафета. Текстова трансляція

У суботу, 22 лютого, в межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбудеться жіноча естафета.

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Україну в гонці представлять Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна та Анастасія Меркушина, які виступатимуть під номером 8. Усього у стартовому листі заявлені 22 команди.

Жіноча естафета розпочнеться о 13:05 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Чемпіонат світу 2025 з біатлону триватиме до 23 лютого включно. Під час змагань розігрується 12 комплектів нагород.

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