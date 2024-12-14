Йоганнес Бо оформив переможний дубль у Гохфільцені, Підручний фінішував 11-м

У межах другого етапу Кубку світу в австрійському Гохфільцені відбулася чоловіча гонка переслідування, в якій взяли участь 60 кращих біатлоністів за підсумками спринту.

Найкращим у складі збірної України став капітан команди Дмитро Підручний, який після старту з 15-ї позиції з одним промахом у пасиві фінішував 11-м.

Віталій Мандзин та Антон Дудченко невдало відпрацювали на вогневих рубежах, через що, попри непогані з погляду боротьби за очки стартові позиції, вилетіли за межі залікової зони.

Переможний дубль оформив норвежець Йоганнес Бо. Однак він на останньому колі наступив на палицю французу Емільєну Жаклену, що призвело до падіння останнього.

У підсумку Жаклен задовольнився бронзовою нагородою, оскільки його обійшов ще й Стурла Легрейд. Бронзовий призер спринту Фаб'єн Клод відкотився на 9-й рядок підсумкового протоколу.

Кубок світу. Гохфільцен. Переслідування. Чоловіки

1. Йоганнес-Тінґнес Бо (0+0+1+1)

2. Емільєн Жаклен (0+0+0+1) +3.5

3. Стурла Легрейд (0+0+0+1) +3.8

...

11. Дмитро Підручний (0+0+0+1) +1.35.4

45. Віталій Мандзин (0+0+3+1) +4.09.2

48. Антон Дудченко (2+1+0+2) +4.15.3

Програма другого етапу Кубку світу в Гохфільцені завершиться жіночою та чоловічою естафетами, які відбудуться у неділю, 15 грудня.