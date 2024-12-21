Ансі. Жіноча гонка переслідування. Онлайн-трансляція
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У суботу, 21 грудня, в межах третього етапу Кубку світу з біатлону у французькому Ансі відбудеться жіноча гонка переслідування.
Україну в гонці представлять три біатлоністки. Усього в персьюті виступлять 60 кращих спортсменок за підсумками спринту.
- 4. Юлія Джима +0:19
- 22. Христина Дмитренко +1:07
- 48. Олександра Меркушина +1:56
Жіночий персьют розпочнеться о 13:30 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Ансі триватиме до 22 грудня включно.