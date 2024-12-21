Ансі. Жіноча гонка переслідування. Онлайн-трансляція

У суботу, 21 грудня, в межах третього етапу Кубку світу з біатлону у французькому Ансі відбудеться жіноча гонка переслідування.

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Україну в гонці представлять три біатлоністки. Усього в персьюті виступлять 60 кращих спортсменок за підсумками спринту.

4. Юлія Джима +0:19

22. Христина Дмитренко +1:07

48. Олександра Меркушина +1:56

Жіночий персьют розпочнеться о 13:30 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Ансі триватиме до 22 грудня включно.