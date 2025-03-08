Нове-Мєсто. Самуельссон виграв персьют, Підручний фінішував 36-м

Швед Себастьян Самуельссон здобув перемогу в гонці переслідування на сьомому етапі Кубку світу з біатлону, що проходить у чеському Нове-Мєсто.

Самуельссону підкорилися всі 20 мішеней, що дозволило йому здійснити прорив на 10 позицій у порівнянні зі стартовою, яка була сформована за підсумками спринту.

Срібну медаль у другій гонці поспіль здобув італієць Томмазо Джакомел, а норвежець Йоганнес Бо став бронзовим призером.

Капітан збірної України Дмитро Підручний після шести кіл штрафу фінішував 36-м, а Віталій Мандзин із чотирма промахами в пасиві посів 39 місце. Обидва програли одну позицію у порівнянні зі спринтом.

Ще один українець Антон Дудченко знову не зміг пробитися до залікової зони, завершивши гонку 49-м.

Кубок світу. Нове-Мєсто. Чоловічий персьют

1. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0+0+0) 32:22,1

2. Томмазо Джакомел (Італія, 1+1+0+0) +26,4

3. Йоганнес-Тінґнес Бо (Норвегія, 0+1+1+1) +38,7

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36. Дмитро Підручний (Україна, 2+2+1+1) +4:19,9

39. Віталій Мандзин (Україна, 1+0+1+2) +4:49,5

49. Антон Дудченко (Україна, 2+1+0+1) +6:30,1

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Також сьогодні, 8 березня, у Нове-Мєсто відбудеться жіночий персьют, у якому Україну представлять Юлія Джима та Христина Дмитренко. Початок о 18:40 за Києвом.