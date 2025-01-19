Сумний Бо, промінь світла для українців та фантастична Франція. Підсумки Рупольдинга

У німецькому Рупольдингу в неділю закінчився черговий, вже п’ятий етап Кубку світу з біатлону, тому "Чемпіон" підбиває підсумки гонок, які відбулися на тижні, що минає.

Сумний "камінг-аут"

Одразу зазначимо, що в заголовку не те, про що можна подумати, а дещо інше. Цими днями біатлонний світ ошелешила новина, що Йоганнес-Тінґнес Бо закінчує кар’єру після завершення сезону! Про це сам норвежець заявив на спеціальній пресконференції.

"Я готовий до наступного кроку. Гонки та очки вже не такі важливі, коли у вас є сім’я. Звичайно, я продовжу боротьбу за жовтий біб лідера та захист Великого глобуса до кінця сезону, я дуже вмотивований фінішувати якомога вище. Я просто закінчую кар'єру на рік раніше, ніж мав би. Але впевнений – через 20 років, коли мої діти виростуть, я точно не пошкодую про це рішення", – заявив легендарний біатлоніст.

Йоганнес Бо Dmytro Yevenko

Не менш здивований і Дмитро Підручний: "Не можу повірити, що Йоганнес вирішив завершити свою кар'єру. Найкращий у своїй справі. Для мене завжди було великою честю ділити з тобою трасу та вогневі рубежі! Дякую за боротьбу на кожному метрі дистанції!", – написав українець у сторіс.

Звісно, всі розуміють, що кар’єра спортсмена не нескінченна, але як мінімум були очікування, що Йоганнес виступить на Олімпійських іграх, що відбудуть через рік в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. Що ж, рішення прийнято і вболівальникам залишається лише насолоджуватися гонками живої легенди біатлону в цьому сезоні.

Німецькі етапи видалися досить важкими для Йоганнеса, який в період Різдвяної паузи переніс хворобу і за шість гонок зумів здобути "лише" дві "бронзових" медалі, що для лідеру світового біатлону можна назвати провалом, особливо 85-те місце в індивідуальній гонці в Рупольдингу. До речі, під час "індивідуалки" Бо-молодший припустився п’яти промахів і навіть хотів знятися по ходу гонки, але свого опонента "підбадьорив" Емільєн Жаклєн. Француз помітив, що Йоганнес вже зняв з руки палки й рушає сходити з дистанції, але слова Жаклєна, що "не гоже лідеру Кубку світу просто так сходити з дистанції" змусили того фінішувати. Так, лише 85-те місце, – найгірший результат у кар’єрі Йоганнеса-Тінґнеса Бо!

Йоганнес Бо та Емільєн Жаклен

Промінь світла

Безперечно, в цьому моменті виділяємо чоловічу збірну України, яка показала хороший результат в естафеті. Команда в складі Підручного, Мандзина, Дудченко та Лесюка стала шостою в Рупольдингу, показавши найкращий естафетний результат цього сезону. Початок гонки взагалі видався феєричним, коли на екватор гонки збірна України прийшла на другому місці! Детальніше про цю гонку читайте в нашому звіті.

Український вболівальник звик до того, що хорошими результатами частіше радують нас наші біатлоністки, але з відходом "золотої" команди (сестри Семеренко, Підгрушна, Джима) результати дівчат далекі від ідеальних. Так, Юлія Джима продовжує виступи, і має в цьому сезоні четверте місце, але будемо відверті, сподівань на медалі небагато. Якщо зі стрільбою більш-менш все гаразд, то швидкість – то катастрофа.

Звісно, сильно не перехвалюємо чоловічу команду, адже з чотирьох наших спортсменів в "індивідуалці" найкращий результат 55-те місце Віталія Мандзина. Сам Віталій коротко прокоментував свій виступ:

"Інколи лайно трапляється", – написав Віталій у сторіс.

Віталій Мандзин biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

А 98-те місце Підручного (8 промахів) стало найгіршим результатом для Дмитра за останні 10 років! Найгіршим був спринт в Поклюці в сезоні 2012/2013 – 98 місце. Одночасно не забуваємо, що той же Мандзин і Підручний регулярно виступають в масстартах цього сезону і йдуть в топ-30 загального рейтингу.

Також, чоловіча команда посідає сьоме місце (жінки – дев’яті) в рейтингу Кубку націй, що після 11-го місця минулого сезону дає деякі надії на збільшення квоти на наступний сезон.

Словом, чоловіча естафета подарувала гарні емоції вболівальникам, за це просто скажемо "Дякую!", і продовжимо вболівати за усіх наших спортсменів.

Італійські колеги

Дуже схожа ситуація з нашою складається у збірній Італії. Ліза Віттоцці пропускає сезон, а Доротея Вірер останнім часом зовсім "не сяє", лише своєю чарівною посмішкою.

Доротея Вірер Getty Images

Після провальних естафет у збірної Італії: чоловіки 18-ті, жінки 13-ті, в неділю порадував вболівальників Томмазо Джакомель! Лідер "Скуадри" несподівано для всіх зумів виграти гонку з масовим стартом! Ідеальна стрільба при шаленій напрузі на останньому вогневому рубежі, Джакомель виграв "перестрілку" у Йоганнеса Бо, принесла італійцям першу медаль в сезоні!

Подивіться тільки на емоції Томмазо:

Цей виступ надає оптимізму вболівальникам збірної Італії перед домашнім етапом Кубку світу, що вже 23 січня стартує в Антхольц-Антерсельві.

Команда етапу

Звісно, це чоловіча збірна Франції. Мало хто міг уявити на початку сезону, що французи виграють три чоловічі естафети поспіль, враховуючи те, що збірна Норвегії традиційно сильна в цьому виді програми.

Фабьєн та Емільєн Клод, Фійон-Має та Жаклєн просто творять дива в команді в цьому сезоні. В Рупольдингу цей квартет виграв майже 40 секунд у Швеції, в інших команд не було абсолютно ніяких шансів поборотися з лідерами Кубку націй.

Чоловіча збірна Франції Getty Images

"Такого ще не було в історії французького біатлону. Для нас це багато важить. Ми можемо собою пишатися. Це велика перемога для нашої команди", – сказав Емільєн після завершення гонки.

Не зважаючи на індивідуальні успіхи норвежців, командно "трикольорові" все ще залишаються лідерами Кубку націй, до речі, як і жіноча збірна Франції, яка була третьою в естафеті на цьому етапі.

До чемпіонату світу ще один етап в Ангольці й згодом вже розв’язка сезону, який, здавалося б, тільки почався.