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Гохфільцен. Чоловіча гонка переслідування. Онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 14 грудня 2024, 10:44
Getty Images
Гохфільцен. Чоловіча гонка переслідування. Онлайн-трансляція

У суботу, 14 грудня, в межах другого етапу Кубку світу з біатлону в австрійському Гохфільцені відбудеться чоловіча гонка переслідування.

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Україну в гонці представлять три біатлоністи. Усього в персьюті виступлять 60 кращих спортсменів за підсумками спринту.

  • 15. Дмитро Підручний +0:59
  • 33. Віталій Мандзин +1:34
  • 39. Антон Дудченко +1:45

Чоловічий персьют розпочнеться о 15:45 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Гохфільцені триватиме до 15 грудня включно.

Гохфільцен Кубок світу з біатлону текстова трансляція