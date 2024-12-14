Гохфільцен. Чоловіча гонка переслідування. Онлайн-трансляція

У суботу, 14 грудня, в межах другого етапу Кубку світу з біатлону в австрійському Гохфільцені відбудеться чоловіча гонка переслідування.

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Україну в гонці представлять три біатлоністи. Усього в персьюті виступлять 60 кращих спортсменів за підсумками спринту.

15. Дмитро Підручний +0:59

33. Віталій Мандзин +1:34

39. Антон Дудченко +1:45

Чоловічий персьют розпочнеться о 15:45 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Гохфільцені триватиме до 15 грудня включно.