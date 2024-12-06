Двоє українців забігли до п'ятнадцятки в першому спринті сезону Кубку світу

У п'ятницю, 6 грудня, в межах першого етапу Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Українці Віталій Мандзин та Антон Дудченко закрили всі мішені та посіли відповідно 14-те та 15-те місця.

Невдало склалася гонка для капітана української команди Дмитра Підручного, який через три кола штрафу не потрапив до залікової зони. Ще гірший результат показав Богдан Цимбал – 77-ме місце з двома промахами.

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Впевнену перемогу здобув француз Емільєн Жаклен, якому вдалося поєднати влучну стрільбу зі швидким ходом по дистанції. Срібним призером став швед Себастьян Самуельссон, а на третій щабель п'єдесталу піднявся німець Філіпп Наврат.

Результати гонки:

1. Емільєн Жаклен (0+0) 23:03,1

2. Себастьян Самуельссон (0+1) +18,9

3. Філіпп Наврат (0+0) +25,1

...

14. Віталій Мандзин (0+0) +1:12,7

15. Антон Дудченко (0+0) +1:14,7

53. Дмитро Підручний (1+2) +2:12,5

77. Богдан Цимбал (1+1) +2:58,6

Програма стартового етапу Кубку світу в Контіолахті продовжиться 7 грудня жіночим спринтом. Початок запланований на 18:10 за Києвом.