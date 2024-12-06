Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Двоє українців забігли до п'ятнадцятки в першому спринті сезону Кубку світу

Денис Шаховець — 6 грудня 2024, 18:30
Двоє українців забігли до п'ятнадцятки в першому спринті сезону Кубку світу
Getty Images

У п'ятницю, 6 грудня, в межах першого етапу Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Українці Віталій Мандзин та Антон Дудченко закрили всі мішені та посіли відповідно 14-те та 15-те місця.

Невдало склалася гонка для капітана української команди Дмитра Підручного, який через три кола штрафу не потрапив до залікової зони. Ще гірший результат показав Богдан Цимбал – 77-ме місце з двома промахами.

Читайте також :
Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу

Впевнену перемогу здобув француз Емільєн Жаклен, якому вдалося поєднати влучну стрільбу зі швидким ходом по дистанції. Срібним призером став швед Себастьян Самуельссон, а на третій щабель п'єдесталу піднявся німець Філіпп Наврат.

Результати гонки:

  • 1. Емільєн Жаклен (0+0) 23:03,1
  • 2. Себастьян Самуельссон (0+1) +18,9
  • 3. Філіпп Наврат (0+0) +25,1
  • ...
  • 14. Віталій Мандзин (0+0) +1:12,7
  • 15. Антон Дудченко (0+0) +1:14,7
  • 53. Дмитро Підручний (1+2) +2:12,5
  • 77. Богдан Цимбал (1+1) +2:58,6

Програма стартового етапу Кубку світу в Контіолахті продовжиться 7 грудня жіночим спринтом. Початок запланований на 18:10 за Києвом.

Антон Дудченко Контіолахті Кубок світу з біатлону Дмитро Підручний Богдан Цимбал Віталій Мандзин

Антон Дудченко

Став відомий склад збірної України на чоловічий спринт в Контіолахті
Дудченко: Я задоволений індивідуальною гонкою
Попереду лише норвежці: Мандзин посів 4 місце в індивідуальній гонці на Кубку світу в Контіолахті
Чоловіча збірна України назвала склад на коротку індивідуальну гонку Кубку світу
Дудченко: Намагався втриматися за суперниками, дуже радий, що це вдалося

Останні новини