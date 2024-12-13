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Христина Дмитренко посіла 18 місце у спринті в Гохфільцені

Денис Шаховець — 13 грудня 2024, 13:45
Христина Дмитренко посіла 18 місце у спринті в Гохфільцені
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

В австрійському Гохфільцені жіночою спринтерською гонкою розпочався другий етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.

Найкращою у складі збірної України стала Христина Дмитренко, яка з ідеальною стрільбою посіла 18-те місце.

Досвідчена Юлія Джима пробігла коло штрафу після стійки, проте також забігла до залікової зони. А юна Олександра Меркушина із двома нулями на стрільбі змогла лише зачепитися за персьют.

Ще дві українки Олена Городна та Анна Кривонос не забігли навіть до шостого десятка, через що не зможуть виступити в наступній особистій гонці.

Виграла гонку німкеня Франциска Пройсс, якій зайві 150 метрів дистанції не завадили залишити француженку Софі Шово та норвежку Каролін Кноттен задовольнятися відповідно срібною та бронзовою нагородами.

Результати гонки

  • 1. Франциска Пройс (0+1) 21:06,0
  • 2. Софі Шово (0+0) +7.7
  • 3. Каролін Кноттен (0+0) +10.1
  • ...
  • 18. Христина Дмитренко (0+0) +51,1
  • 33. Юлія Джима (0+1) +1:16,5
  • 51. Олександра Меркушина (0+0) +1:48,8
  • 68. Олена Городна (1+2) +2:18,4
  • 83. Анна Кривонос (0+3) +2:43,4
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Далі у програмі етапу в Гохфільцені чоловічий спринт. який розпочнеться сьогодні о 15:20 за Києвом.

Гохфільцен Юлія Джима Анна Кривонос Кубок світу з біатлону Пройс Христина Дмитренко Олена Городна Олександра Меркушина

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