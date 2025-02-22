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ЧС-2025. Чоловіча естафета. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 22 лютого 2025, 06:55
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
ЧС-2025. Чоловіча естафета. Текстова трансляція

У суботу, 22 лютого, в межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбудеться чоловіча естафета.

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Україну в гонці представлять Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк та Дмитро Підручний, які виступатимуть під номером 6. Усього у стартовому листі заявлені 23 команди.

Чоловіча естафета розпочнеться о 16:05 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Чемпіонат світу 2025 з біатлону триватиме до 23 лютого включно. Під час змагань розігрується 12 комплектів нагород.

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