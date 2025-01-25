Антгольц. Жіноча гонка переслідування. Текстова трансляція
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У суботу, 25 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону в італійському Антгольці відбудеться жіноча гонка переслідування.
Україну в гонці представлять три біатлоністки. Усього у стартовому листі заявлено 60 кращих спортсменок за підсумками спринту.
- 10. Юлія Джима +0:51
- 24. Христина Дмитренко +1:31
- 49. Олена Городна +2:10
- 55. Ірина Петренко +2:18
Жіночий персьют розпочнеться о 14:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Антгольці триватиме до 26 січня включно.