Антгольц. Жіноча гонка переслідування. Текстова трансляція

У суботу, 25 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону в італійському Антгольці відбудеться жіноча гонка переслідування.

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Україну в гонці представлять три біатлоністки. Усього у стартовому листі заявлено 60 кращих спортсменок за підсумками спринту.

10. Юлія Джима +0:51

24. Христина Дмитренко +1:31

49. Олена Городна +2:10

55. Ірина Петренко +2:18

Жіночий персьют розпочнеться о 14:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Антгольці триватиме до 26 січня включно.