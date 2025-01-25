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Антгольц. Жіноча гонка переслідування. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 25 січня 2025, 10:15
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Антгольц. Жіноча гонка переслідування. Текстова трансляція

У суботу, 25 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону в італійському Антгольці відбудеться жіноча гонка переслідування.

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Україну в гонці представлять три біатлоністки. Усього у стартовому листі заявлено 60 кращих спортсменок за підсумками спринту.

  • 10. Юлія Джима +0:51
  • 24. Христина Дмитренко +1:31
  • 49. Олена Городна +2:10
  • 55. Ірина Петренко +2:18

Жіночий персьют розпочнеться о 14:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Антгольці триватиме до 26 січня включно.

Антгольц Юлія Джима Кубок світу з біатлону Ірина Петренко Христина Дмитренко Олена Городна текстова трансляція