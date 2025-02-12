Україна посіла 8 місце у змішаній естафеті на чемпіонаті світу 2025

У швейцарському Ленцергайде класичною змішаною естафетою розпочався чемпіонат світу 2025 з біатлону. У гонці взяли участь 24 команди, в тому числі й збірна України.

Українці Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Антон Дудченко та Дмитро Підручний на чотирьох використали п'ять запасних патронів та посіли 8 місце.

Перед останнім етапом Підручний прийняв естафету 13-м, однак завдяки ідеальній стрільбі та хорошій швидкості на лижні зміг відіграти 5 позицій.

Титул чемпіонів світу захистили французи, які скористалися провалом норвежців через два кола штрафу від Інгрід Тандревольд. Срібними призерами сенсаційно стали чехи, а бронзові нагороди здобули німецькі біатлоністи.

Чемпіонат світу 2025. Змішана естафета

1. Франція (1+4) 1:04:41,5

2. Чехія (0+9) +1:13,8

3. Німеччина (0+11) +1:18,4

...

8. Україна (0+5) +2:49,6

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Далі у програмі чемпіонату світу 2025 жіночий спринт, який відбудеться у п'ятницю, 14 лютого. Початок о 16:05 за Києвом.