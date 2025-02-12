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Україна посіла 8 місце у змішаній естафеті на чемпіонаті світу 2025

Денис Шаховець — 12 лютого 2025, 16:38
Україна посіла 8 місце у змішаній естафеті на чемпіонаті світу 2025
Getty Images

У швейцарському Ленцергайде класичною змішаною естафетою розпочався чемпіонат світу 2025 з біатлону. У гонці взяли участь 24 команди, в тому числі й збірна України.

Українці Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Антон Дудченко та Дмитро Підручний на чотирьох використали п'ять запасних патронів та посіли 8 місце.

Перед останнім етапом Підручний прийняв естафету 13-м, однак завдяки ідеальній стрільбі та хорошій швидкості на лижні зміг відіграти 5 позицій.

Титул чемпіонів світу захистили французи, які скористалися провалом норвежців через два кола штрафу від Інгрід Тандревольд. Срібними призерами сенсаційно стали чехи, а бронзові нагороди здобули німецькі біатлоністи.

Чемпіонат світу 2025. Змішана естафета

  • 1. Франція (1+4) 1:04:41,5
  • 2. Чехія (0+9) +1:13,8
  • 3. Німеччина (0+11) +1:18,4
  • ...
  • 8. Україна (0+5) +2:49,6
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Далі у програмі чемпіонату світу 2025 жіночий спринт, який відбудеться у п'ятницю, 14 лютого. Початок о 16:05 за Києвом.

Антон Дудченко Ірина Петренко Дмитро Підручний Христина Дмитренко Чемпіонат світу з біатлону ЧС-2025 з біатлону Чемпіонат світу з біатлону-2025

Антон Дудченко

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