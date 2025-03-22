Леґрейд виграв дуель у Бо в гонці переслідування, Підручний – 24-й

Норвежець Стурла Леґрейд здобув перемогу у гонці переслідування на завершальному етапі Кубку світу у Голменколлені.

Стурла виграв боротьбу у свого партнера по команді Йоганнеса Бо, який допустив хибу на останньому вогневому рубежі та змушений був піти на коло штрафу. Це третя перемога норвежця у гонках переслідування цього сезону. Вона дозволила йому здобути малий та великий Кришталевий глобус.

Третім став француз Кентен Фійон-Має, який на останнійх метрах дистанції випередив італійця Томмазо Джакомеля.

Щодо українців, то Дмитро Підручний ідеально пройшов першу половину дистанції, займаючи проміжну 16-ту позицію. Однак чотири хиби на заключних двох вогневих рубежах відкинули його на 30-те місце. Проте українець зміг надолужити втрачені позиції на останньому колі, завдяки своїй швидкості він фінішував 24-м.

Ще один українець Антон Дудченко з двома хибами прийшов 31-м та прграв переможцю понад 3 хвилини.

Кубок світу. Голменколлен. Чоловіча гонка переслідування

Стурла Леґрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 31:40.1 Йоганнес Бо (Норвегія, 1+1+0+1) +15.5 Кентен Фійон-Має (Франція, 0+0+1+0) +23.9 Томмазо Джакомель (Італія, 0+0+1+0) +24.1 Ісак Фрей (Норвегія, 0+1+0+1) +1:37.5 Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 0+0+2+2) +1:46.4

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24. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+2+2) +3.12.2

31. Антон Дудченко (0+1+1+0) +3.30.4

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Чоловічий масстарт відбудеться у неділю, 23 березня. Початок заплановано на 14:15 за Києвом.