Леґрейд виграв дуель у Бо в гонці переслідування, Підручний – 24-й
Норвежець Стурла Леґрейд здобув перемогу у гонці переслідування на завершальному етапі Кубку світу у Голменколлені.
Стурла виграв боротьбу у свого партнера по команді Йоганнеса Бо, який допустив хибу на останньому вогневому рубежі та змушений був піти на коло штрафу. Це третя перемога норвежця у гонках переслідування цього сезону. Вона дозволила йому здобути малий та великий Кришталевий глобус.
Третім став француз Кентен Фійон-Має, який на останнійх метрах дистанції випередив італійця Томмазо Джакомеля.
Щодо українців, то Дмитро Підручний ідеально пройшов першу половину дистанції, займаючи проміжну 16-ту позицію. Однак чотири хиби на заключних двох вогневих рубежах відкинули його на 30-те місце. Проте українець зміг надолужити втрачені позиції на останньому колі, завдяки своїй швидкості він фінішував 24-м.
Ще один українець Антон Дудченко з двома хибами прийшов 31-м та прграв переможцю понад 3 хвилини.
Кубок світу. Голменколлен. Чоловіча гонка переслідування
- Стурла Леґрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 31:40.1
- Йоганнес Бо (Норвегія, 1+1+0+1) +15.5
- Кентен Фійон-Має (Франція, 0+0+1+0) +23.9
- Томмазо Джакомель (Італія, 0+0+1+0) +24.1
- Ісак Фрей (Норвегія, 0+1+0+1) +1:37.5
- Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 0+0+2+2) +1:46.4
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24. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+2+2) +3.12.2
31. Антон Дудченко (0+1+1+0) +3.30.4
Чоловічий масстарт відбудеться у неділю, 23 березня. Початок заплановано на 14:15 за Києвом.