ЧС-2025. Жіночий масстарт. Текстова трансляція
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У неділю, 23 лютого, в межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбудеться жіночий масстарт.
Україну в гонці представлять двоє біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлені 30 кращих спортсменок планети.
- 17. Юлія Джима
- 28. Христина Дмитренко
Жіночий масстарт розпочнеться о 14:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Чемпіонат світу 2025 з біатлону завершиться 23 лютого чоловічим масстартом, який розпочнеться о 17:05 за Києвом.