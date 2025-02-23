ЧС-2025. Жіночий масстарт. Текстова трансляція

У неділю, 23 лютого, в межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбудеться жіночий масстарт.

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Україну в гонці представлять двоє біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлені 30 кращих спортсменок планети.

17. Юлія Джима

28. Христина Дмитренко

Жіночий масстарт розпочнеться о 14:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Чемпіонат світу 2025 з біатлону завершиться 23 лютого чоловічим масстартом, який розпочнеться о 17:05 за Києвом.