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Німеччина виграла жіночу естафету в Гохфільцені, Україна – 7-ма

Денис Шаховець — 15 грудня 2024, 13:50
Німеччина виграла жіночу естафету в Гохфільцені, Україна – 7-ма
Getty Images

У неділю, 15 грудня, в межах другого етапу Кубку світу з біатлону в австрійському Гохфільцені відбулася жіноча естафета.

Україну представляли Христина Дмитренко, Юлія Джима, Анна Кривонос та Олена Городна. На чотирьох наші землячки використали 5 запасних патронів та посіли 7 місце.

Виграли гонку біатлоністки з Німеччини, які продемонстрували найкращу стрільбу. Француженки стали срібними призерками, а шведки здобули бронзові нагороди.

Кубок світу. Естафета. Жінки

  • 1. Німеччина (0+4)
  • 2. Франція (1+13)+1.05.7
  • 3. Швеція (1+6) +1.31.8
  • ...
  • 7. Україна (0+5)+3.30.3

Етап Кубку світу в Гохфільцені завершиться сьогодні чоловічою естафетою, яка розпочнеться о 15:15 за київським часом.

Новина доповнюється...

Гохфільцен Юлія Джима Анна Кривонос Кубок світу з біатлону Христина Дмитренко Олена Городна

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