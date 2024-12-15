Німеччина виграла жіночу естафету в Гохфільцені, Україна – 7-ма
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У неділю, 15 грудня, в межах другого етапу Кубку світу з біатлону в австрійському Гохфільцені відбулася жіноча естафета.
Україну представляли Христина Дмитренко, Юлія Джима, Анна Кривонос та Олена Городна. На чотирьох наші землячки використали 5 запасних патронів та посіли 7 місце.
Виграли гонку біатлоністки з Німеччини, які продемонстрували найкращу стрільбу. Француженки стали срібними призерками, а шведки здобули бронзові нагороди.
Кубок світу. Естафета. Жінки
- 1. Німеччина (0+4)
- 2. Франція (1+13)+1.05.7
- 3. Швеція (1+6) +1.31.8
- ...
- 7. Україна (0+5)+3.30.3
Етап Кубку світу в Гохфільцені завершиться сьогодні чоловічою естафетою, яка розпочнеться о 15:15 за київським часом.
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