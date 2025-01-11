Обергоф. Жіноча гонка переслідування. Як це було

У суботу, 11 січня, в межах четвертого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі відбудеться жіноча гонка переслідування.

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Україну в гонці представлять три біатлоністки. Усього у стартовому листі заявлено 60 кращих спортсменок за підсумками спринту.

14. Юлія Джима +1:16

40. Христина Дмитренко +2:28

56. Дарина Чалик +3:17

Жіночий персьют розпочнеться о 13:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Результати гонки 1. Лу Жанмонно (1+0+0+0) 31:14,9

2. Марен Кіркейде (0+2+0+0) +18.1

3. Ельвіра Еберг (0+0+0+1) +26.2

...

30. Христина Дмитренко (0+0+1+0) +3.25.3

LAP Дарина Чалик (2+4+1...) 14:04. Христина Дмитренко фінішувала 30-ю, Дарину Чалик закрили на коло. Христина Дмитренко фінішувала 30-ю, Дарину Чалик закрили на коло. 14:01. Фініш: перша Жанмонно, друге Кіркейде, третя Ельвіра Еберг. 14:00. За бронзу ведуть боротьбу одразу декілька біатлоністок. Найшвидшою у цій компанії виглядає шведка Ельвіра Еберг. За бронзу ведуть боротьбу одразу декілька біатлоністок. Найшвидшою у цій компанії виглядає шведка Ельвіра Еберг. 13:59. Христина Дмитренко на останній стрільбі закриває усі мішені й буде боротися за місце в заліковій зоні. Христина Дмитренко на останній стрільбі закриває усі мішені й буде боротися за місце в заліковій зоні. 13:57. Норвежка Кіркейде користується помилками суперниць і буде другою! Норвежка Кіркейде користується помилками суперниць і буде другою! 13:56. Остання стрільба: Жанмонно закриває усі мішені й де-факто гарантує собі перемогу!!! 13:55. Лідерки вже наближаються до останньої стрільби, а Чалик тим часом заробляє ще зайвих 150 метрів дистанції на третьому рубежі й ризикує стати коловою... Лідерки вже наближаються до останньої стрільби, а Чалик тим часом заробляє ще зайвих 150 метрів дистанції на третьому рубежі й ризикує стати коловою... 13:53. На четвертому колі Жанмонно випереджає болгарку Тодорову на 20 секунд. Також неподалік ще три француженки – Рішар, Мішлон та Боте. На четвертому колі Жанмонно випереджає болгарку Тодорову на 20 секунд. Також неподалік ще три француженки – Рішар, Мішлон та Боте. 13:51. Дмитренко йде на перше коло штрафу. Дмитренко йде на перше коло штрафу. 13:49. Третя стрільба: Сімон робить одразу чотири хиби! Боте на одне коло вирушає, Жанмонно чисто! Саме остання тепер очолює гонку! 13:45. Христина Дмитренко знову без промахів відстрілялася! Українка вже 29-та, +2:16,7! Христина Дмитренко знову без промахів відстрілялася! Українка вже 29-та, +2:16,7! 13:42. Інша француженка Жюлія Сімон скористалася хибами землячки та стає лідеркою на екваторі гонки! З двома нулями на стрільбі Сімон на виході з вогневого рубежу випереджає Боте на 1,6 секунди. Інша француженка Жюлія Сімон скористалася хибами землячки та стає лідеркою на екваторі гонки! З двома нулями на стрільбі Сімон на виході з вогневого рубежу випереджає Боте на 1,6 секунди. 13:41. Друга стрільба: Паола Боте заробляє два кола штрафу! 13:39. Дарина Чалик дві мішені не закриває. Дарина Чалик дві мішені не закриває. 13:38. Христина Дмитренко закриває усі мішені на першій лежці та виходить на друге коло 31-ю, +2:52,9 від француженки Боте. 13:36. Перша стрільба: переможниця спринту Паола Боте закриває усі мішені. Француженка збільшить перевагу над переслідувачками. Перша стрільба: переможниця спринту Паола Боте закриває усі мішені. Француженка збільшить перевагу над переслідувачками. 13:33. Христина Дмитренко та Дарина Чалик стартували. Христина Дмитренко та Дарина Чалик стартували. 13:30. Українка Юлія Джима сьогодні не вийшла на старт. Українка Юлія Джима сьогодні не вийшла на старт. Гонка розпочалася!

Нагадаємо, етап Кубку світу в Обергофі триватиме до 12 січня включно.