Обергоф. Жіноча гонка переслідування. Як це було
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У суботу, 11 січня, в межах четвертого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі відбудеться жіноча гонка переслідування.
Україну в гонці представлять три біатлоністки. Усього у стартовому листі заявлено 60 кращих спортсменок за підсумками спринту.
- 14. Юлія Джима +1:16
- 40. Христина Дмитренко +2:28
- 56. Дарина Чалик +3:17
Жіночий персьют розпочнеться о 13:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Результати гонки
- 1. Лу Жанмонно (1+0+0+0) 31:14,9
- 2. Марен Кіркейде (0+2+0+0) +18.1
- 3. Ельвіра Еберг (0+0+0+1) +26.2
- ...
- 30. Христина Дмитренко (0+0+1+0) +3.25.3
- LAP Дарина Чалик (2+4+1...)
14:04. Христина Дмитренко фінішувала 30-ю, Дарину Чалик закрили на коло.
14:01. Фініш: перша Жанмонно, друге Кіркейде, третя Ельвіра Еберг.
14:00. За бронзу ведуть боротьбу одразу декілька біатлоністок. Найшвидшою у цій компанії виглядає шведка Ельвіра Еберг.
13:59. Христина Дмитренко на останній стрільбі закриває усі мішені й буде боротися за місце в заліковій зоні.
13:57. Норвежка Кіркейде користується помилками суперниць і буде другою!
13:56. Остання стрільба: Жанмонно закриває усі мішені й де-факто гарантує собі перемогу!!!
13:55. Лідерки вже наближаються до останньої стрільби, а Чалик тим часом заробляє ще зайвих 150 метрів дистанції на третьому рубежі й ризикує стати коловою...
13:53. На четвертому колі Жанмонно випереджає болгарку Тодорову на 20 секунд. Також неподалік ще три француженки – Рішар, Мішлон та Боте.
13:51. Дмитренко йде на перше коло штрафу.
13:49. Третя стрільба: Сімон робить одразу чотири хиби! Боте на одне коло вирушає, Жанмонно чисто! Саме остання тепер очолює гонку!
13:45. Христина Дмитренко знову без промахів відстрілялася! Українка вже 29-та, +2:16,7!
13:42. Інша француженка Жюлія Сімон скористалася хибами землячки та стає лідеркою на екваторі гонки! З двома нулями на стрільбі Сімон на виході з вогневого рубежу випереджає Боте на 1,6 секунди.
13:41. Друга стрільба: Паола Боте заробляє два кола штрафу!
13:39. Дарина Чалик дві мішені не закриває.
13:38. Христина Дмитренко закриває усі мішені на першій лежці та виходить на друге коло 31-ю, +2:52,9 від француженки Боте.
13:36. Перша стрільба: переможниця спринту Паола Боте закриває усі мішені. Француженка збільшить перевагу над переслідувачками.
13:33. Христина Дмитренко та Дарина Чалик стартували.
13:30. Українка Юлія Джима сьогодні не вийшла на старт.
Гонка розпочалася!
Нагадаємо, етап Кубку світу в Обергофі триватиме до 12 січня включно.