Перро виграв індивідуальну гонку чемпіонату світу, Мандзин у двадцятці кращих

У середу, 19 лютого, в межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбулась індивідуальна гонка серед чоловіків.

Переможцем став представник Франції Ерік Перро, який припустився лише однією хиби на вогневих рубежах.

Італієць Томазо Джакомель відстав від лідера на майже чотири секунди, а трійку призерів замкнув Кентен Фійо-Має, який має три промахи у своєму пасиві.

Найкращий результат серед українців показав Віталій Мандзин, який посів 17 підсумкове місце із двома хибами. Зазначимо, що цей чемпіонат світу є дебютним для нашого біатлоніста.

Антон Дудченко попри чотири промахи зміг фінішувати на 50 місці, а ось Денис Насико опинився на 64 підсумковій позиції.

Результати індивідуальної гонки:

1. Ерік Перро (0+1+0+0)

2. Томмазо Джакомел (0+0+0+1) +52.4

3. Кантен Фійон-Має (2+0+1+0) +1.59.5

...

17. Віталій Мандзин (1+0+0+1) +3.58.9

36. Артем Тищенко (0+0+0+1) +5.55.9

50. Антон Дудченко (0+1+1+2) +6.44.3

64. Денис Насико (2+0+0+1) +7.25.3

Зазначимо, що напередодні завершилась індивідуальна гонка серед жінок, на якій Юлія Джима показала свій рекордний результат в кар'єрі.