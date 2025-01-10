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Обергоф. Чоловічий спринт. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 10 січня 2025, 10:55
Getty Images
Обергоф. Чоловічий спринт. Текстова трансляція

У п'ятницю, 10 січня, в межах четвертого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі відбудеться чоловічий спринт.

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Україну в гонці представлять четверо біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлено 100 спортсменів.

  • 18. Дмитро Підручний
  • 40. Антон Дудченко
  • 42. Віталій Мандзин
  • 45. Тарас Лесюк

Чоловічий спринт розпочнеться о 15:20 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Обергофі триватиме до 12 січня включно.

Кубок світу з біатлону Обергоф текстова трансляція