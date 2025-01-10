Обергоф. Чоловічий спринт. Текстова трансляція
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У п'ятницю, 10 січня, в межах четвертого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі відбудеться чоловічий спринт.
Україну в гонці представлять четверо біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлено 100 спортсменів.
- 18. Дмитро Підручний
- 40. Антон Дудченко
- 42. Віталій Мандзин
- 45. Тарас Лесюк
Чоловічий спринт розпочнеться о 15:20 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Обергофі триватиме до 12 січня включно.