Обергоф. Чоловічий спринт. Текстова трансляція

У п'ятницю, 10 січня, в межах четвертого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі відбудеться чоловічий спринт.

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Україну в гонці представлять четверо біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлено 100 спортсменів.

18. Дмитро Підручний

40. Антон Дудченко

42. Віталій Мандзин

45. Тарас Лесюк

Чоловічий спринт розпочнеться о 15:20 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Обергофі триватиме до 12 січня включно.