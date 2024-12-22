Тар'єй Бо виграв масстарт в Ансі, Підручний фінішував 12-м

У межах третього етапу Кубку світу з біатлону у французькому Ансі відбувся чоловічий масстарт.

Капітан збірної України Дмитро Підручний закрив 19 мішеней з 20 та фінішував 12-м.

Віталій Мандзин з ідентичною кількістю промахів посів 19-те місце. Ще один українець Антон Дудченко, на жаль, не взяв участі в гонці через застуду.

Виграв гонку Тарей Бо, якого нещодавно перевели до резервної збірної Норвегії, через що він не зміг виступити у спринті та переслідуванні в Ансі.

Молодший брат переможця гонки Йоганнес Бо став бронзовим призером, а між норвежцями на п'єдестал піднявся німець Даніло Рітмюллер, для якого це найкращий виступ у кар'єрі.

Кубок світу. Ансі. Чоловічий масстарт

1. Тар'єй Бо (0+0+0+1) 37:20,8

2. Данило Рітмюллер (0+1+0+0) +4,0

3. Йоганнес-Тінґнес Бьо (0+1+1+1) +9,7

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12. Дмитро Підручний (1+0+0+) +1:03,5

19. Віталій Мандзин (0+0+0+) +1:50,4

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Нагадаємо, етап Кубку світу в Ансі завершиться 22 грудня жіночим масстартом, який розпочнеться о 15:45 за Києвом.