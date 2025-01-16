Христина Дмитренко посіла 22 місце в індивідуальній гонці на Кубку світу в Рупольдингу
У межах п'ятого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдингу відбулася жіноча індивідуальна гонка. В ній виступили 100 кращих біатлоністок планети, в тому числі й 5 українок.
Єдиною нашою землячкою, що забіла до залікової зони, стала Христина Дмитренко, яка з однією штрафною хвилиною в пасиві посіла 22-ге місце.
Ірина Петренко, Юлія Джима, Олена Городна та Анна Кривонос мали більші проблеми на стрільбі й показали результати за межами топ-60.
Перемогу здобула француженка Лу Жанмонно, яка поєднала ідеальну стрільбу з хорошою швидкістю на дистанції.
Срібною медаллю через один промах задовольнилася німкеня Франциска Пройс, а на третю сходинку п'єдесталу сенсаційно здійнялася швейцарка Емі Басерга.
Кубок світу. Рупольдинг. Жіноча індивідуальна гонка
- 1. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+0) 41:35,5
- 2. Франциска Пройс (Німеччина, 0+1+0+0) +35,7
- 3. Емі Басерга (Швейцарія, 0+0+0+0) +43,1
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- 22. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+0+0) +3:19,2
- 62. Ірина Петренко (Україна, 1+1+0+0) +5:28,7
- 65. Юлія Джима (Україна, 1+2+0+0) +5:46,5
- 68. Олена Городна (Україна, 0+2+0+1) +6:00,8
- 88. Анна Кривонос (Україна, 0+1+2+2) +8:14,3
Далі у програмі етапу в Рупольдингу чоловіча естафета, яка відбудеться у п'ятницю, 17 січня. Початок о 15:20 за Києвом.
Нагадаємо, нещодавно Україна виграла золото в одиночній змішаній естафеті на Універсіаді-2025.