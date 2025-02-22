ЧС-2025. Україна посіла 11 місце у жіночій естафеті

Жіноча збірна України з біатлону посіла 11 місце в жіночій естафеті на чемпіонаті світу 2025, що проходить у швейцарському Ленцергайде.

На першому етапі українська стартерка Христина Дмитренко ледь не заробила коло штрафу на лежці, де використала одразу три запасних патрони. Проте на стрільбі стоячи 25-річна чернігівка реабілітувалася, відстрілявшись чисто.

Юлія Джима перехопила естафету від Дмитренко 9-ю, з відставанням майже у хвилину від одноосібного лідера в особі француженок. Олімпійська чемпіонка Сочі-2014 також витратила час на сумарно три додаткові постріли, тож на екваторі гонки Україна відкотилася на 12 місце.

Враховуючи, що тренерський штаб збірної України обрав тактику "втікаючого" складу, на цьому боротьба за високі місця де-факто була завершеною, адже лідерки нашої команди виступали саме на перших двох етапах і програвали суперницям не лише на стрільбі, а й на дистанції.

На двох останніх етапах Олена Городна та Анастасія Меркушина використали по чотири запасні патрони й не змогли підняти нашу збірну до чільної десятки. У підсумку українки програли зокрема командам Естонії та Польщі.

Чемпіонками світу в естафеті стали француженки, які зберігали лідерство протягом усієї гонки й підтвердили статус фавориток.

Срібні медалі здобули норвежки, в яких чудовий останній етап провела Марен Кіркейде. На третій щабель п'єдесталу піднялися шведки на чолі з сестрами Ганною та Ельвірою Еберг.

Чемпіонат світу 2025. Жіноча естафета

1. Франція (0+4) 1:07:26,5

2. Норвегія (1+8) +1:06,8

3. Швеція (1+8) +1:44,5

...

11. Україна (0+14) +3:52,3

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Також сьогодні, 22 лютого, на планетарній першості в Ленцергайде відбудеться чоловіча естафета. Початок запланований на 16:05 за Києвом.