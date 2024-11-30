Україна фінішувала 6-ю у змішаній естафеті на Кубку світу в Контіолахті
У суботу, 30 листопада, в межах першого етапу Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті відбулася класична змішана естафета. Збірна України посіла 6 місце.
Українську команду представляли Христина Дмитренко, Юлія Джима, Антон Дудченко та Віталій Мандзин. На чотирьох вони використали 6 запасних патронів.
Зазначимо, що це найкращий результат для України в змішаних естафетах на рівні Кубка світу з сезону 2022/23.
Виграла гонку завдяки фантастичному останньому колу Вебйорна Соерума збірна Норвегії. Срібні нагороди у французької команди, а бронзові медалі дісталися шведам.
Результати гонки:
- 1. Норвегія (0+10) 1:09:59,0
- 2. Франція (0+4) +0,8
- 3. Швеція (0+7) +21,5
- 4. Німеччина (1+9) +2:38,4
- 5. Італія (1+8) +2:43,4
- 6. Україна (0+6) +3:38,9
Нагадаємо, раніше в першій гонці сезону українці Олена Городна та Артем Тищенко посіли 9-те місце в сингл-міксті.
У неділю, 1 грудня, в Контіолахті відбудуться чоловіча та жіноча естафетні гонки.