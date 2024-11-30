Україна фінішувала 6-ю у змішаній естафеті на Кубку світу в Контіолахті

У суботу, 30 листопада, в межах першого етапу Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті відбулася класична змішана естафета. Збірна України посіла 6 місце.

Українську команду представляли Христина Дмитренко, Юлія Джима, Антон Дудченко та Віталій Мандзин. На чотирьох вони використали 6 запасних патронів.

Зазначимо, що це найкращий результат для України в змішаних естафетах на рівні Кубка світу з сезону 2022/23.

Виграла гонку завдяки фантастичному останньому колу Вебйорна Соерума збірна Норвегії. Срібні нагороди у французької команди, а бронзові медалі дісталися шведам.

Результати гонки:

1. Норвегія (0+10) 1:09:59,0

2. Франція (0+4) +0,8

3. Швеція (0+7) +21,5

4. Німеччина (1+9) +2:38,4

5. Італія (1+8) +2:43,4

6. Україна (0+6) +3:38,9

Нагадаємо, раніше в першій гонці сезону українці Олена Городна та Артем Тищенко посіли 9-те місце в сингл-міксті.

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У неділю, 1 грудня, в Контіолахті відбудуться чоловіча та жіноча естафетні гонки.