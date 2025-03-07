Нове-Мєсто. Жіночий спринт: онлайн-трансляція
У п'ятницю, 7 березня, в межах сьомого етапу Кубку світу з біатлону у чеському Нове-Место-на-Мораве відбудеться жіночий спринт.
Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлено 103 спортсменки.
- 18. Юлія Джима
- 19. Христина Дмитренко
- 35. Олена Городна
- 77. Ірина Петренко
- 97. Дарина Чалик
Жіночий спринт розпочнеться о 19:25 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Напередодні відбулася чоловіча спринтерська гонка. Найкращим серед наших біатлоністів став Дмитро Підручний, який завершив гонку 35-м. Недалеко від нього розташувався Віталій Мандзин з 38-м результатом. Антон Дудченко та Артем Тищенко взагалі опинилися за межами топ-50.
Виграв гонку француз Емільєн Жаклен, італієць Томаззо Джакомел став срібним призером, а норвежець Йоганнес Бо здобув бронзу.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Нове-Мєсто триватиме до 9 березня включно.