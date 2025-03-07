Нове-Мєсто. Жіночий спринт: онлайн-трансляція

У п'ятницю, 7 березня, в межах сьомого етапу Кубку світу з біатлону у чеському Нове-Место-на-Мораве відбудеться жіночий спринт.

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Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлено 103 спортсменки.

18. Юлія Джима

19. Христина Дмитренко

35. Олена Городна

77. Ірина Петренко

97. Дарина Чалик

Жіночий спринт розпочнеться о 19:25 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Напередодні відбулася чоловіча спринтерська гонка. Найкращим серед наших біатлоністів став Дмитро Підручний, який завершив гонку 35-м. Недалеко від нього розташувався Віталій Мандзин з 38-м результатом. Антон Дудченко та Артем Тищенко взагалі опинилися за межами топ-50.

Виграв гонку француз Емільєн Жаклен, італієць Томаззо Джакомел став срібним призером, а норвежець Йоганнес Бо здобув бронзу.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Нове-Мєсто триватиме до 9 березня включно.