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Нове-Мєсто. Чоловіча естафета: онлайн-трансляція

Станіслав Лисак — 9 березня 2025, 10:56
Getty Images
Дмитро Підручний

У неділю 9 березня, в межах четвертого етапу Кубку світу з біатлону в чеському Нове-Мєсто відбудеться чоловіча естафетна гонка.

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Напередодні тренерський штаб збірної України представив список спортсменів, які виступатимуть у естафеті:

  • 6-1. Артем Тищенко
  • 6-2. Віталій Мандзин
  • 6-3. Антон Дудченко
  • 6-4. Дмитро Підручний

Чоловіча естафета розпочнеться о 14:50 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Зауважимо, що о 17:45 відбудеться естафетна гонка серед жінок, яка закриватиме програму етапу в Нове-Мєсто.

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