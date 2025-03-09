Нове-Мєсто. Чоловіча естафета: онлайн-трансляція
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У неділю 9 березня, в межах четвертого етапу Кубку світу з біатлону в чеському Нове-Мєсто відбудеться чоловіча естафетна гонка.
Напередодні тренерський штаб збірної України представив список спортсменів, які виступатимуть у естафеті:
- 6-1. Артем Тищенко
- 6-2. Віталій Мандзин
- 6-3. Антон Дудченко
- 6-4. Дмитро Підручний
Чоловіча естафета розпочнеться о 14:50 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Зауважимо, що о 17:45 відбудеться естафетна гонка серед жінок, яка закриватиме програму етапу в Нове-Мєсто.